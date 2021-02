Verdächtiger aus Köln : 53-Jähriger in U-Haft wegen Kindesmissbrauchs über soziale Medien

53-Jähriger in U-Haft wegen Kindesmissbrauchs über soziale Medien

Erwachsene geben sich in Chats als Jugendliche aus, um Telefonnummern und Bilder von Kindern zu erschleichen. (Symbolfoto) Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Köln Unter falschen Angaben soll ein Mann aus Köln Kinder über das Internet dazu veranlasst haben, pornagrafisches Material an ihn zu schicken. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler noch gravierenderes Material.

Ein 53 Jahre alter Mann aus Köln soll Kinder sexuell missbraucht haben und sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Die Polizei sei durch Ermittlungen im Kindesmissbrauchskomplex Bergisch Gladbach auf den Fall aufmerksam geworden, teilte die Polizei in Köln am Montag mit. Ausgangpunkt war demnach, dass der 53-Jährige unter falschen Angaben zu seiner Person Kinder auf Social-Media-Plattformen veranlasst haben soll, auch gegen Geld kinderpornografische Fotos und Videos anzufertigen und ihm zu übersenden.