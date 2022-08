Körperverletzung in Köln : 52-Jährige geht in Streit um schattigen Sitzplatz auf Seniorenpaar los

52-Jährige geht in Streit um schattigen Sitzplatz auf Seniorenpaar los

Körperverletzung in Köln

Am Kölner Hauptbahnhof ist ein Seniorenpaar leicht verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln Eine 52-jährige Frau ist am Kölner Hauptbahnhof auf ein Seniorenpaar losgegangen. Der Grund für die handfeste Auseinandersetzung war ein Platz im Schatten. Die beiden Senioren wurden leicht verletzt.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung um einen Platz im Schatten ist es am Kölner Hauptbahnhof gekommen. Wie die Polizei in der Domstadt mitteilte, schubste und schlug eine 52-Jährige am Samstag einen 90-jährigen Rentner, der sich auf eine schattige Sitzbank vor einer Bäckerei setzen wollte. Demnach schlug die Frau dem Senior mit voller Wucht die Brille von der Nase.