Köln: 50-Kilogramm-Bombe wegen Niedrigwasser im Rhein gefunden

Köln Das extreme Niedrigwasser im Rhein hat in Köln eine bis zu 2,5 Zentner schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg zutage gefördert. Der Blindgänger soll jetzt schnell entschärft werden.

Die Polizei hatte den Blindgänger am Mittwochabend am Rheinkilometer 684 in Köln-Poll, nahe der Rodenkirchener Brücke gefunden. Es handelt sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine 50 bis 125 Kilo ( 1 bis 2,5 Zentner) schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, berichtet die Stadt Köln. Derzeit befindet sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort und prüft, ob ein Zünder vorhanden und somit eine Entschärfung notwendig ist. Falls das der Fall ist, muss der Sprengkörper zeitnah entschärft werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Während dieser Zeit dürfen keine Schiffe fahren. Der Zeitpunkt für die Entschärfung ist bislang unklar. Außerdem stand noch nicht fest, ob umliegende Wohngebiete im Stadtteil Poll währenddessen evakuiert werden müssen.