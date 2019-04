Prozess um Diebstahl in Köln : Die Gerhard-Richter-Skizzen aus dem Altpapier

Köln Michael W. hat Skizzen aus dem Müll des weltberühmten Künstlers Gerhard Richters mitgehen lassen. Das Gericht verdonnerte ihn nun einer Geldstrafe – auch weil W. eine der Skizzen noch in seinem Besitz hat. Und der Geschädigte? Der will eigentlich nur seine Ruhe haben.

Vier Bilder, alle postkartengroß, Skizzen noch, hat Gerhard Richter im Juli 2016 in seine Altpapiertonne geworfen. Sie gefielen dem Künstler nicht, er hatte sie „als misslungen verworfen“, wie es am Mittwoch im Kölner Amtsgericht hieß.

Michael W. war damals am Anwesen des weltbekannten Künstlers im Kölner Nobel-Stadtteil Hahnwald und nahm die Bilder mit. „Warum er sich dort aufgehalten hat, hat sich mir nicht so richtig erschlossen“, sagt ein Ermittler später im Zeugenstand. Michael W. sagt, er habe die Skizzen damals nicht aus der Altpapiertonne gefischt, die Bilder hätten in der Auffahrt zum Atelier neben der Tonne gelegen, die vom Wind umgeworfen worden sei. „Ich sehe mich nicht als Dieb, als Verbrecher“, sagt der 49-Jährige. Doch Diebstahl ist es, was die Staatsanwaltschaft dem arbeitslosen Mann aus München vorwirft, auch wenn der Angeklagte keine hohe kriminelle Energie aufbringen musste, um an die Skizzen zu gelangen. Er hat schlicht mitgenommen, was ein anderer nicht mehr haben wollte.