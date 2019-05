Baustelle vor Leverkusener Brücke : 47-Jährige fährt auf gesperrte A1 - Auto bleibt in Schacht stecken

47-Jährige fährt auf gesperrte A1 - Auto bleibt in Schacht stecken

Köln Wegen Brückenarbeiten ist die Autobahn 1 im Kölner Norden bis Montagmorgen gesperrt - eine Frau aus Bochum hat sämtliche Schilder und Warnsignale ignoriert, ist durch die Absperrung gefahren und mit ihrem Auto in einem Schacht steckengeblieben.

Die 47 Jahre alte Frau aus Bochum ist in der Nacht auf Sonntag trotz einer Absperrung im Kölner Norden auf die A1 gefahren - die Fahrt endete 500 Meter vor der Leverkusener Brücke. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ihr Kleinwagen in einem etwa 50 Zentimeter tiefen Schacht steckengeblieben, den Bauarbeiter in die Fahrbahn gefräst hatten.