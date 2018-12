Ex-Freund unter Verdacht : 44-jährige Frau tot in Wohnung in Köln gefunden

Köln Am Mittwochabend haben Polizeibeamte die 44-Jährige in ihrer Wohnung in Köln-Höhenberg gefunden. Der Verdächtige Ex-Freund ist auf der Flucht.

Nachdem Verwandte die 44-Jährige nicht erreicht hatten, brachen Feuerwehr und Polizei gegen 20 Uhr am Mittwoch die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Bochumer Straße auf.

Wie die Polizei mitteilte, fahnden die Beamten nach dem 58 Jahre alten Ex-Freund der Kölnerin. Er steht im Verdacht, die Frau getötet zu haben. Laut Polizei habe der Mann möglicherweise nach der Trennung weiter in der gemeinsamen Wohnung gelebt. Der 58-Jährige ist möglicherweise im Besitz einer Schusswaffe.



Eine Mordkommission der Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Wie die Frau ums Leben kam, ist noch nicht bekannt.

