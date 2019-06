In Kölner Parkanlage : 41-Jähriger sticht mit Messer auf Obdachlosen ein

Köln Eigentlich wollten die beiden gemeinsam in einem Park in Köln grillen, als der eine Mann den anderen mit einem Messer attackierte. Bei dem verletzten handelt es sich um einen Obdachlosen.

Ein 41-Jähriger hat in Köln einen Obdachlosen mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden Männer seien am Freitagabend beim gemeinsamen Grillen in einem Park in Streit geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit.