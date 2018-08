Köln: 41-Jährige wird in Wohnung bei Überfall schwer verletzt

Kölnerin wird in eigener Wohnung überfallen und schwer verletzt

Köln Eine Frau ist in Köln in ihrer Wohnung überfallen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen – er war wegen einer Online-Verkaufsanzeige zu der 41-Jährigen gekommen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte die Frau den Mann am Freitag gegen 10 Uhr in ihre Deutzer Wohnung gelassen, weil er sich auf eine Online-Verkaufsanzeige gemeldet hatte. Was genau er ihr abkaufen wollte, konnte die Polizei noch nicht sagen.