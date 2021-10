Prozess um versuchten Giftmord in Köln : „Trauen Sie ihr die Tat zu?“ – Ehemann der Angeklagten im Zeugenstand

Die Angeklagte mit ihrem Verteidiger Dr. Jürgen Graf. (Archivbild) Foto: Claudia Hauser

Köln Im Prozess gegen eine Kölnerin, die ihren Schwiegervater heimtückisch mit Insulin vergiftet haben soll, wurde erneut der Ehemann befragt. Der Arzt hält zu seiner Frau und ist fest von ihrer Unschuld überzeugt.

Die Blicke zwischen der Angeklagten Clara S. und dem Zeugen Sebastian S. (Namen geändert) sind die Blicke zweier Vertrauter. Sie sind seit sieben Jahren verheiratet, haben zwei kleine Kinder. Der 54-jährige Arzt muss am Dienstag im Prozess vor dem Kölner Landgericht erneut zahlreiche Fragen beantworten. Seine Frau ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Das Opfer: Ihr Schwiegervater. Die 41-Jährige soll versucht haben, ihn mit einer Überdosis Insulin zu töten. Der 80-Jährige lebt, hat aber schwerste Hirnschäden erlitten und ist ein Pflegefall. Er ist ebenfalls Arzt, hat bis zu dem Vorfall noch jeden Tag gearbeitet.

Ein Verteidiger ist es, der Sebastian S. die Frage stellt, die schon lange in der Luft liegt: „Trauen Sie ihr die Tat zu?“ Die Antwort kommt schnell: „Nein“, sagt Sebastian S.. „Das ist charakterlich nicht vereinbar, es ist wesensfremd.“ Dann spricht er über die empathische Art seiner Frau und ihre Hilfsbereitschaft. Er erzählt vom schwerkranken Kind einer Freundin und einer dementen Verwandten, um die sich seine Frau gekümmert habe. „Alles, was ich von ihr kenne, ist davon geprägt, sich um andere zu sorgen und zu kümmern“, sagt Sebastian S.. Er schließt auch seinen Vater mit ein, der nun rund um die Uhr gepflegt werden muss. Clara S. habe in der Zeit vor dem „Vorfall“ immer wieder darauf hingewiesen, dem Schwiegervater scheine es nicht gut zu gehen. Eine Mail, in der sie ihren Mann wieder einmal auf seinen Vater ansprach, überschrieb sie mit „Ich mache mir nur Sorgen.“

Clara S. ist seit vielen Jahren immer mal wieder wegen Depressionen in Behandlung. Ihr Psychotherapeut, der ihr eine bipolare Störung attestierte, sagt im Zeugenstand: „Ihr Mann und die Kinder waren das absolute Glück für sie und die Wendung in ihrem Leben.“ Die Frage, welches Motiv Clara S. zur Tat angetrieben haben könnte, muss die Strafkammer klären. Sie selbst streitet die Tat ab und mutmaßt, der Schwiegervater könnte sich das Insulin selbst gespritzt haben - in suizidaler Absicht. Doch sein zweiter Sohn und auch andere Zeugen zeigten sich im Prozess überzeugt davon, dass der 80-Jährige das niemals in Erwägung gezogen hätte. Und wenn, er durchaus sicherere Methoden hätte anwenden können, schließlich sei er ein erfahrener Mediziner.