Gewalttat in Köln : 34-Jähriger soll Lebensgefährtin getötet haben

Gewalttat in Köln

Köln Nach dem Tod einer 48-jährigen Frau in Köln hat die Polizei ihren Lebensgefährten als dringend Tatverdächtigen festgenommen. Der 34-Jährige hatte die Rettungskräfte selbst alarmiert.

Der Notruf ging am Sonntagmittag ein, wie die Polizei mitteilt. Die Sanitäter konnten der leblosen Frau in einer Wohnung in Köln-Porz aber nicht mehr helfen. Die Obduktion ergab eindeutige Hinweise auf eine Gewalttat.