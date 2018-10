Köln: 34-Jährige stirbt in JVA-Ossendorf

Todesursache unklar : Gefangene stirbt in Kölner JVA

Die Justizvollzugsanstalt in Köln-Ossendorf. (Archiv) Foto: Federico Gambarini/dpa

Köln Eine Frau ist in der JVA Köln-Ossendorf tot in ihrer Zelle entdeckt worden. Die 34-Jährige war erst seit zwei Tagen in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Justizbeamte entdeckten die leblose Frau in der Nacht auf Freitag in deren Einzelzelle. Ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod der 34-Jährigen feststellen, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. Anhaltspunkte für einen Suizid oder Fremdverschulden gibt es offenbar nicht. Die Kölner Polizei bestätigt am Samstag den Einsatz in der JVA.

Die Frau war erst seit dem 17. Oktober in Haft und wurde als Drogen- und Alkoholabhängige wohl in 15-Minuten-Abständen kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.



Die Leitung der JVA war am Samstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

(hsr)