Solidaritätsbekundung in Köln 3.000 Menschen nehmen an Schweigemarsch für Israel teil

Der Schweigegang führte am einstigen Synagogen-Standort Glockengasse vorbei zur heutigen Synagoge in der Roonstraße. Im Anschluss an den Schweigemarsch sollte dort ein Rabbiner ein jüdisches Gebet sprechen. Zudem sollten Fotos der noch in den Händen der Hamas befindlichen israelischen Geiseln an die Fassade projiziert werden.