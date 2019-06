Prozess um Freiheitsberaubung in Köln : Abscheuliche Gleichgültigkeit

Die Angeklagten wurden wegen Freiheitsberaubung, Raub und Körperverletzung verurteilt. (Archivbild). Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Sieben Frauen und Männer, die einen 25-Jährigen fünf Tage in ihrer Gewalt hatten und gedemütigt haben, sind am Dienstag vom Landgericht Köln verurteilt worden. Der junge Mann hatte sich in einer filmreifen Aktion befreit.

„Tragisch, grausam, außergewöhnlich“ – so beschreibt Richter Jan F. Orth den Fall, über den seine Strafkammer am Kölner Landgericht nun zu urteilen hatte. Sprachlos hätten er und seine Kollegen manchmal vor den Tatsachen gestanden und sich gefragt: „Wie kann so etwas in unserer Stadt passieren?“

Warum sieben junge Frauen und Männer, sie sind zwischen 16 und 34 Jahre alt, im Februar dieses Jahres beschlossen haben, einen 25-Jährigen in eine Wohnung zu locken, ihn schlugen, traten, demütigten und fünf Tage lang einsperrten, wurde auch im Laufe des Prozesses nicht ganz klar. Einzig erkennbares Motiv: „Sie wollten ihn abziehen und seine Wertsachen verkaufen“, wie Richter Orth sagt.

Sie kannten Timo P. (Name geändert) vorher nicht. Er ist ein schmaler junger Mann, zurückgenommen, hat Epilepsie, arbeitet in einer Behindertenwerkstatt und lebt in einer Wohngruppe. Über Facebook hatte er eine der späteren Täterinnen kennengelernt. Man verabredete sich in der Wohnung, wohl zum Sex, zumindest war es das, was die 30-Jährige Timo P. in Aussicht gestellt hatte. Doch in der Wohnung in Köln-Ehrenfeld wartete nicht nur die Frau, sondern eine ganze Gruppe. Timo P. war chancenlos und musste viel über sich ergehen lassen in den Tagen und Nächten, die folgten. Denn die Gruppe hatte beschlossen, ihn „wie einen Sklaven zu halten“, wie es in der Anklage hieß.

Das Gericht verhängte nun Strafen zwischen 18 Monaten und viereinhalb Jahren wegen Raubes, Freiheitsberaubung, gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. Drei Angeklagte wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt. Zu ihnen gehört eine 18-Jährige, die gerade im Gefängnis ein Kind auf die Welt gebracht hat. Fast alle Angeklagten gehörten zum Tatzeitpunkt dem Obdachlosenmilieu an.

Tragisch sei der Fall auch deshalb, weil die Angeklagten nie die besten Chancen im Leben hatten, wie Orth sagte. Und dennoch sei die Tat mit einer Art von „Gruppendynamik“, wie es die Verteidiger bezeichneten, nicht zu erklären. „Ja, es hätte die Tat ohne die Gruppe nicht gegeben“, sagt Orth. Genau das sei aber das große Charakterdefizit der Angeklagten. „Alle hatten es in der Hand und jeder hätte es beenden zu können.“

Das haben sie aber nicht. Sie schlugen und erniedrigten Timo P., ließen ihn im Bikini auf Stöckelschuhen mit einem Damenslip auf dem Kopf die Wohnung putzen und machten Fotos. Sie fesselten und knebelten ihn mit Paketband. Nachts musste er sich auf eine Isomatte neben das Katzenklo kauern. Timo P.s Anwalt zitierte den 25-Jährigen am letzten Prozesstag: „Das einzige Lebewesen, das nett zu mir war, war die Katze, die neben mir schlafen durfte.“ Orth sprach in seiner Urteilsbegründung von einer „verabscheuungswürdigen Gleichgültigkeit und Empathielosigkeit“ der Frauen und Männer.