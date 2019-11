"Ich bringe dich um, du Bullenschlampe!" : 24-Jähriger geht auf Polizistin in Köln los

Köln Eine Polizeibeamtin ist in Köln von einem Mann beleidigt und bedroht worden. Die Beamtin war privat unterwegs, als er an einer Haltestelle auf sie losgehen wollte.

Mit den Worten „Ich bringe dich um, du Bullenschlampe!" soll ein 24-Jähriger an der Haltestelle Hansaring am frühen Samstagmorgen auf eine Polizistin losgegangen sein. Die Beamtin war in ihrer Freizeit in zivil unterwegs und stand um kurz nach 6.30 Uhr auf dem Bahnsteig in Richtung Friesenplatz. Auf dem Bahnsteig gegenüber befand sich zu diesem Zeitpunkt der 24-Jährige, der die Polizisten offensichtlich erkannte.