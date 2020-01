Kostenpflichtiger Inhalt: 23-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht : Ausflug ins Bordell mit tödlichem Ende

Der Angeklagte (r.) mit seinem Verteidiger Abdou A. Gabbar im Kölner Amtsgericht. Foto: RPO/Claudia Hauser

Köln Drei junge Freunde machen einen Ausflug in ein Düsseldorfer Bordell. Auf der Heimfahrt nach Frechen übersieht einer von ihnen das Ende eines Staus und kracht in ein Auto. Einer der Freunde stirbt. Nun steht der Fahrer wegen fahrlässiger Tötung in Köln vor Gericht.