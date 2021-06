Polizeieinsatz in Köln : 23-Jähriger lebensgefährlich mit Messer verletzt

Köln In der Nacht zu Samstag ist ein 23-jähriger Mann aus Köln Opfer eines Messerangriffs geworden. Er war zuvor vor einer Cocktailbar mit mehreren Männern in Streit geraten. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Bei einer Auseinandersetzung ist am frühen Samstagmorgen in Köln ein 23-Jähriger mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei nach ersten Erkenntnissen vor einer Cocktailbar mit mehreren Männern in Streit geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.