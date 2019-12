Kostenpflichtiger Inhalt: Mordprozess in Köln : „Es gibt Menschen, die Ihnen helfen wollen und denen Sie etwas bedeuten“

Maurice H. (r.) mit seinem Verteidiger Markus Loskamp. (Archiv). Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Das Kölner Landgericht verurteilt Maurice H. wegen Mordes an seiner Oma zu acht Jahren Freiheitsstrafe. Die Lebensgeschichte des jungen Täters rührt viele Menschen in der Stadt. Am Ende einer bewegenden Urteilsbegründung wünscht die Richterin dem jungen Mann viel Glück.