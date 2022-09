Verdächtiger in Köln festgenommen : Ermittler stellen 2,3 Tonnen Kokain sicher

Köln/Hamburg Im großen Stil mit Kokain gehandelt haben soll ein 58-Jähriger aus Köln. Schon Ende August konnten Beamte eine große Menge der Drogen in Hamburg sicherstellen. Nun wurde der mutmaßliche Schmuggler in Köln festgenommen.

Im Auftrag der Hamburger Staatsanwaltschaft hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogenschmuggler aus Köln festgenommen, der in großem Stil mit Kokain gehandelt haben soll. Wie das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Hamburg am Montag mitteilten, ist der am Freitag in Köln festgenommene 58-jährige Türke der mutmaßliche Organisator einer Lieferung von 2,3 Tonnen Kokain, die Beamte des BKA in Kooperation mit den Hamburger Zollbehörden am 31. August sicherstellten.