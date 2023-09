Gewalttat in Rodenkirchen 19-jähriger Kölner wurde erstochen – Tatverdächtiger schweigt

Nachdem ein Jogger am Samstag einen augenscheinlich schwer verletzten 19-Jährigen in einer Hauseinfahrt in Rodenkirchen entdeckt hat, gibt es nun weitere Details zu dem Fall. So soll der 19-Jährige in der Nacht zu Samstag zwischen 2.30 Uhr und 4 Uhr mit einem 23-Jährigen in der Römerstraße in Streit geraten sein. Die beiden kannten sich laut Polizeiinformationen. „Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch völlig unklar“, teilt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer mit. Nach den bisherigen Ermittlungen führte der Beschuldigte ein Messer mit sich, mit dem er dem Geschädigten einen – so das Ergebnis der bereits durchgeführten Obduktion – todesursächlichen Stich in den Oberkörper versetzte.