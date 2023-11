Am Bahnhof Messe/Deutz 19-Jähriger nach Messerattacke in Köln schwer verletzt

Köln · Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 19-Jährigen in Köln mit einem Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt.

03.11.2023, 15:42 Uhr

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln mitteilten, war gegen 0.45 Uhr am Freitag aus zunächst unbekannten Gründen ein Streit zwischen dem späteren Opfer und zwei weiteren jungen Männern eskaliert. Bei der Auseinandersetzung am Bahnhof Messe/Deutz hätten die Angreifer den 19-Jährigen geschlagen, dann habe einer der beiden zugestochen. Als ein Zeuge auf sich aufmerksam machte, flohen die Täter nach Angaben der Ermittler. Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern und sucht dabei auch nach möglichen weiteren Zeugen.

