Bei Auseinandersetzung 19-Jähriger in Köln erstochen – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der 23-jährige Beschuldigte sei am frühen Samstagmorgen mit dem 19-Jährigen in eine Auseinandersetzung geraten, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Hintergründe dieses Streits seien noch völlig unklar. Die Obduktion habe ergeben, dass der 19-Jährige an einem einzelnen Messerstich in den Oberkörper gestorben sei. Gefunden wurde der Tote am Morgen von einem zufällig vorbeikommenden Jogger. Zeugenaussagen brachten die Ermittler auf die Spur des 23-Jährigen. Am Sonntag erließ das Amtsgericht Köln Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Der Beschuldigte macht den Angaben zufolge von seinem Schweigerecht Gebrauch.