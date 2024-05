Höchste Lebensgefahr 18 Verletzte nach illegalem Rave in Köln

Etwa 50 bis 100 Menschen feierten bei dem illegalen Rave in der alten Befestigungs- und Bunkeranlage im Kölner Stadtteil Kalk, als der Notruf gegen 1.47 Uhr bei der Feuerwehr einging. 18 Personen wurden wegen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Einer der Betroffenen musste zu einer Spezialbehandlung in einer Druckkammer transportiert werden. Die Feuerwehr suchte mit Wärmebildkameras nach möglichen weiteren Verletzten, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte geflüchtet waren.