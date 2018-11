Attentat am Kölner Hauptbahnhof: 14-jähriges Opfer kämpft nach Brandanschlag weiter

Attentat am Kölner Hauptbahnhof

Köln Sechs Wochen nach dem Brandanschlag und der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof kämpft eine damals schwer verletzte 14-Jährige weiter mit den Folgen. Sie hat starke Verbrennungen erlitten und musste seitdem acht mal operiert werden.

Ihren 15. Geburtstag möchte sie diesen Sonntag mit ihrer Familie zu Hause in Hennef feiern. Besonders freue sie sich auf ihren Hund Tyson - einen Chihuahua, auf den in den vergangenen Wochen Vater und Bruder aufgepasst haben. Und die Jugendliche schmiedet Pläne: Demnächst möchte sie mit ihrer Familie in die Türkei fliegen, „um mal komplett anzuschalten“.