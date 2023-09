Acht Tatverdächtige 13-Jährige soll in Kölner Agrippabad sexuell missbraucht worden sein

Auch im vergangenen Jahr kam es in mehreren Bädern in Nordrhein-Westfalen zu ähnlichen Vorfällen. Im Juni 2022 gab eine 15-Jährige im Dinamare in Dinsklaken an, von einem Mann begrapscht worden zu sein. Im Bonner Römerbad wurde eine Gleichaltrige ebenfalls erst begrapscht und danach sogar verfolgt.