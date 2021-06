Teenager auf der Intensivstation : 13-jähriges Mädchen leblos aus Badesee in Köln gezogen

Der tragische Unfall ereignete sich am Rather See (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Köln Ein 13 Jahre altes Mädchen ist in Köln leblos aus dem Rather See geborgen worden. Es war mit einer Freundin dort am Mittwochabend geschwommen und plötzlich verschwunden. Das Mädchen schwebt in akuter Lebensgefahr und wird derzeit in der Uniklinik versorgt.

Das teilten Feuerwehr und Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Rettungskräfte suchten aus der Luft, vom Land, auf und unter Wasser nach der Vermissten. Ungefähr 45 Minuten nach dem Notruf fanden Taucher das Mädchen in etwa zweieinhalb Meter Tiefe und brachten es an das Ufer. Der Rettungsdienst habe umgehend mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, die im Rettungshubschrauber fortgesetzt wurden, hieß es.

Am Abend berichteten "Express" und "Kölner Stadtanzeiger", dass in der Kölner Uniklinik nur noch der Tod des Mädchens festgestellt werden konnte. Diese Aussage konnte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion jedoch noch nicht bestätigen. „Das Mädchen wird derzeit in der Uniklinik intensivmedizinisch versorgt“, sagte ein Polizeisprecher. Der Zustand des Mädchens sei sehr kritisch.

Der Polizeisprecher sagte, der See gehöre zu einem Kieswerk - baden sei dort nicht erlaubt. Das Gelände sei teils umzäunt. Die Freundin des Mädchens und Familienangehörige wurden von der Feuerwehr und zwei Seelsorgern betreut.

(bsch/dpa)