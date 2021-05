Impfungen in Köln : 1000 Impfdosen für Pilotprojekt in Brennpunkten

Im Kölner Stadtteil Meschenich steht der sogenannte Kölnberg, eine Hochhaussiedlung am Rande der Stadt. Hier soll es eine besondere Impfaktion geben. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Die Stadt Köln bekommt für die geplanten Impfungen in sozialen Brennpunkten 1000 zusätzliche Impfdosen vom Land zur Verfügung gestellt. In Chorweiler und am Kölnberg soll es Impf-Aktionen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das geht aus einem Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darüber hinaus dürften für das Pilotprojekt nur Impfstoffdosen verwendet werden, die bei den derzeit laufenden regulären Impfungen „keine Verwendung mehr finden können“, heißt es in dem Erlass vom Samstag.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hatte am Freitag angekündigt, dass mobile Teams möglichst von diesem Montag an unter anderem in den Hochhaussiedlungen von Chorweiler und dem Kölnberg Impfungen anbieten. Als Ziel nannte Reker 700 Impfungen pro Tag.

Voraussetzung für den Start des Projekts sei allerdings, dass die Stadt ausreichend Impfstoff bekomme, hatte sie betont. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuvor über den Erlass berichtet.

(top/dpa)