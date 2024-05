„Democracy on the Street“ Klima-Fahrraddemo von Köln nach Brüssel startet

Unter dem Motto „Democracy on the Street“ startet Pfingstmontag eine sechstägige Fahrrad-Protesttour vom Klimacamp Köln zum Europäischen Parlament nach Brüssel. Mit der Aktion will „Students for Future“ anlässlich der Europawahl am 9. Juni für Klimagerechtigkeit, Demokratie und Menschenwürde demonstrieren. Die erste Etappe soll nach Angaben der Veranstalter zum Hambacher Forst am Braunkohlentagebau Hambach führen. Von dort aus gehe es am Dienstag weiter über Aachen nach Belgien, wo sich belgische klimabewegte Studierende der Protestfahrt anschließen wollten.