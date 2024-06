Zweite Serie „Historische Bauwerke in Deutschland“. KI entwirft neue Krypto-Briefmarke des Kölner Doms – aber mit Fehlern

Den Kölner Dom gibt es ab sofort als Krypto-Briefmarke. „Wenn der Kölner Dom eine Briefmarke ziert, dann ist das gut“, sagte Dompropst Guido Assmann, leitender Geistlicher am Kölner Dom, am Donnerstag (6. Juni 2024) bei der Vorstellung der Marke in Köln. Die Künstliche Intelligenz Dall-E gestaltete maßgeblich das neue Postwertzeichen. Mit dieser Briefmarke frankierte Schreiben seien „eine Einladung, zu uns nach Köln zu kommen“. Die klassische nassklebende Variante gibt es in einer Auflage von 982.000 Stück, von der digitalen Variante sind es 100.000 Exemplare.