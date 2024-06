NSU-Anschlag in Köln Terrorziel nicht erreicht – die Keupstraße 20 Jahre danach

Neulich hat ein Arzt bei „Meral Deko“ in der Kölner Keupstraße angerufen. Ein biodeutscher Arzt, der um die Hand seiner türkischstämmigen Freundin anhalten wollte. „Er hatte null Ahnung, was man alles braucht“, lacht Dilara, die als Verkäuferin in dem Geschäft für Hochzeitszubehör arbeitet. „Deshalb hat er gefragt: „Könnt ihr mir helfen?““ Und ja, das konnten sie. Dilara ist bei der Gelegenheit mal wieder aufgefallen, dass sich beide Kulturen – die türkische und die deutsche – in ihren Augen immer weiter vermischen. 20 Jahre nach einem rechtsextremen Anschlag in der Nachbarschaft ist das keine Selbstverständlichkeit.