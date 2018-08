Kerpen: Mann verletzt zwei Menschen schwer mit Beil

Bluttat in Kerpen

Kerpen Vor einem Supermarkt in Kerpen hat ein Mann am Freitagnachmittag zwei Personen mit einem Beil angegriffen. Er verletzte erst eine Frau, dann einen Mann schwer. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Ein Mann hat mit einem Beil zwei Personen auf einem Parkplatz in Kerpen bei Köln attackiert und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kamen die beiden Opfer - eine 47 Jahre alte Frau und ein 44 Jahre alter Mann - mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Der 44-Jährige schwebe in Lebensgefahr.