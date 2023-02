Volle Straßen an Weiberfastnacht Jugendliche haben in Köln "sehr viel Alkohol in sich reingeschüttet"

Mit Weiberfastnacht begann am Donnerstag in den rheinischen Karnevalshochburgen die „fünfte Jahreszeit“. Erstmals seit drei Jahren können die Karnevalisten wieder ohne Corona-Einschränkungen feiern. Vor allem in Köln wurden viele Zehntausende Besucher von auswärts erwartet. Die Polizei ist dort mit mehr als 2000 Beamtem im Einsatz. In unserem Live-Blog halten wir Sie auf dem Laufenden - dort gibt es alle neuen Infos zum Karneval in Köln.