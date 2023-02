Karneval 2023 Kölner Stunksitzung provoziert - von Gendern bis Cannabis, von Ukraine-Krieg bis Köln-Chaos

Wenn alles so leicht wäre wie in der Kölner Stunksitzung, dann kämen Scholz und sein Bundeskabinett so richtig auf Trab. Denn die Stunker, immer schon toll, doll, alternativ, aktiv und keineswegs korrekt, lassen die Regierung nach der Pfeife von Kölns Erfolgscoach Baumgart tanzen. Da wird der Kanzler zur Null-Nummer, fährt Lindner mit dem Porsche aufs Spielfeld, raucht Özdemir Gras. Die Stunksitzung hat auch in zwei Jahren Corona-Zwangspause nichts von ihrem Biss verloren, im Gegenteil: Von Gendern bis Cannabis, von Ukraine-Krieg bis Köln-Chaos wird temperamentvoll thematisiert, was den Seelenfrieden der Szene stört.