Bittere Nachrichten für das Kölner Dreigestirn: André Fahnenbruck, der in dieser Session die Jungfrau Agrippina verkörpert, fällt am Karnevalsfreitag krankheitsbedingt aus. Fahnenbruck zog die Reißleine, nachdem seine Stimme nach den Festivitäten an Weiberfastnacht so strapaziert war, dass sie schlussendlich streikte. „Nachdem Jungfrau Agrippina an Wieverfastelovend alles für die Kölner Jecken gegeben hat, pausiert sie heute kurzzeitig. Nach mehr als 15 Terminen am Donnerstag setzt Ihre Lieblichkeit für den Rest des Freitags aus", so das Festkomitee.



Damit er den Rest des Karnevalswochenendes und vor allem den Sessionshöhepunkt, den Kölner Rosenmontagszug, wieder mit den Jecken feiern kann, schont die Jungfrau Agrippina alias André Fahnenbruck sich und seine Stimme nun. Das bedeutet für das Dreigestirn, die Termine am Karnevalsfreitag nur zu zweit wahrnehmen zu können. Fahnenbruck dazu: „Ohne Stimme sind die Auftritte natürlich schwierig, daher schone ich mich heute, um möglichst morgen schon wieder fit zu sein und auf der Bühne für die Jecken alles geben zu können. Nach dem höchsten Feiertag für die Jungfrau (dem Altweibertag) müssen meine Jungs am Freitag mal allein ran.“



Da für Freitag und Samstag mehr als zehn Termine geplant sind, begibt sich die angeschlagene Jungfrau in ärztliche Hände, um bald wieder voll bei Stimme zu sein.