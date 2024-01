Rosenmontagszug 2024 Der Kanzler döst als Faultier im Baum – Köln zeigt erste Persiflagen

Auch in diesem Jahr gibt es eine Sicherheitszone, dieses Mal am und um den Wallrafplatz am Dom. Die direkte Nähe zum Hauptbahnhof macht den Standort zu einem Knotenpunkt für Besucherströme. Da der Platz rund um den Wallrafplatz sehr begrenzt ist, ist der Bereich zwischen Komödienstraße und der Minoritenstraße an Karnevalssonntag und Rosenmontag Sicherheitszone. Die Zugänge werden bei zu hohem Zuschaueraufkommen geschlossen. Für Anwohner ist der Zugang jederzeit möglich, Tickets für Veranstaltungen im Sperrbereich gelten auch als Zugangsberechtigungen. Alles rund um das Thema Sicherheit – vor allem im Bereich der Zülpicher Straße – an Weiberfastnacht wird vor Karneval noch von Stadt Köln und Polizei bekannt gegeben.