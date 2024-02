Karneval in Köln 2024 Tipps zu Anreise, Parken und Sperrungen

Auf der Zülpicher Straße gelten im Bereich Zülpicher Platz und Dasselstraße/Moselstraße, Roonstraße zwischen Barbarossaplatz und Beethovenstraße, Hohenstaufenring zwischen Lindenstraße und Barbarossaplatz sowie den jeweils unmittelbar zuführenden Straßen von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag diverse Sperrungen. So ist der Bereich an Weiberfastnacht ab 6 Uhr gesperrt. Am Karnevalsfreitag gibt es Sperrungen je nach Personenaufkommen, ebenso am Karnevalssonntag. An Karnevalssamstag können Sperrungen ab 14 Uhr drohen, ebenso an Rosenmontag. An Veilchendienstag gelten Sperrungen ab 22 Uhr für die Dauer des Umzugs und der Nubbelverbrennung.