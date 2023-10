Kölner demonstrieren gegen 11.11. Massenbesäufnis statt Brauchtum

Wenn am 11.11. die Karnevalssession beginnt, herrscht in Köln der Ausnahmezustand – vor allem im „Kwartier Latäng“ rund um die Zülpicher Straße, einer etwa 200 Meter langen Vergnügungsmeile im Studentenviertel. Doch in den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu wüsten Saufgelagen, einer Vermüllung des Viertels und einer kompletten Überfüllung. Unmengen Müll, Erbrochenes an Schaufenstern und Urinpfützen in Hauseingängen – der 11.11. ist inzwischen auch für die Anwohner des Zülpicher Viertels ein absoluter Ausnahmezustand.