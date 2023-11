Sessions-Auftakt am 11.11. „Kölle Alaaf! Kölle Schalom!“ – ungewöhnlicher Karnevalsauftakt in Köln

In Köln, Düsseldorf und anderen Hochburgen des Karnevals ist am Samstag um 11.11 Uhr die neue Saison eröffnet worden. „Es ist in Ordnung, Karneval zu feiern“, sagte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker auf dem Heumarkt in der Altstadt vor Tausenden Feiernden. „Das heißt nicht, dass wir nicht an diejenigen denken, die von Krieg und Gewalt betroffen sind.“