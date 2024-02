Besonderes Ticket erhältlich So fahren die öffentlichen Verkehrsmittel an Karneval 2024 in Köln

Köln · An Karneval herrscht in Köln Hochbetrieb. Das närrische Treiben in einer der Hochburgen der fünften Jahreszeit wirkt sich auch auf den Betrieb der Busse und Bahnen der Stadt aus. Wie die öffentlichen Verkehrsmitteln an Karneval in Köln fahren und was man sonst beachten sollte.

10.02.2024 , 10:17 Uhr

Beim Straßenkarneval kann es in Köln in den Bussen und Bahnen sowie auf den Bahnsteigen schon mal etwas voller werden. Foto: KVb/KVB

Auch an den närrischen Tagen kann man mit Bussen und Bahnen in der Domstadt und Hochburg des Karnevals Köln unterwegs sein. Vor und nach den großen Karnevalsumzügen sowie in den Abend- und Nachtstunden ergänzen die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) das Angebot an allen sechs Tagen durch viele zusätzliche Fahrten. Welche Änderungen es an den einzelnen Tagen laut KVB bei Bussen und Bahnen gibt. Ein Überblick. Das muss man zum Karneval in Köln wissen Karneval 2024 Das muss man zum Karneval in Köln wissen Weiberfastnacht Aufgrund des Sicherheitskonzeptes der Stadt Köln kommt es zur Sperrung der Haltestelle Rathaus ab 7 Uhr. Die Haltestelle Heumarkt wird im Falle einer Überfüllung ebenfalls gesperrt. Die Stadtbahnen und Busse fahren nach dem jeweiligen Tagesfahrplan. Alle Stadtbahnlinien verkehren bis 23 Uhr im 10-Minuten-Takt. Ab 23 Uhr bis 02.15 Uhr verkehren die Linien im 15-Minuten-Takt und danach im 30-Minuten-Takt wie im regulären Nachtverkehr Freitag auf Samstag, auch bis Wesseling und Schwadorf. Die Buslinien 132 und 136 verkehren ab 23 Uhr bis 02.15 Uhr im 15-Minuten-Takt, danach verkehrt die Linie 132 im 30-Minuten-Takt. Für einige Linien ergeben sich an diesem Tag folgende Besonderheiten: Linie 1 (ca. 17:00 - 23:00 Uhr) Die Linie 1 wird zwischen den Haltestellen Moltkestraße und Rudolfplatz getrennt. In Richtung Neumarkt findet der Fahrgastwechsel an der Haltestelle Moltkestraße statt, in Richtung Weiden an der Aachener Straße in Höhe der Bahnunterführung.

Die Linie 1 wird zwischen den Haltestellen Moltkestraße und Rudolfplatz getrennt. In Richtung Neumarkt findet der Fahrgastwechsel an der Haltestelle Moltkestraße statt, in Richtung Weiden an der Aachener Straße in Höhe der Bahnunterführung. Linie 7 (ca. 17:00 Uhr - 23:00 Uhr) Die Linie 7 wird zwischen den Haltestellen Aachener Straße/Gürtel und Rudolfplatz getrennt.

Die Linie 7 wird zwischen den Haltestellen Aachener Straße/Gürtel und Rudolfplatz getrennt. Linie 9 (ca. 07:00 - 06:00 Uhr) Die Linie 9 verkehrt aus Richtung Königsforst ab Neumarkt über die Aachener Straße/Gürtel nach Sülz. Zwischen den Haltestellen Sülz Hermeskeiler Platz und Hans-Böckler-Platz/Bf West fährt ein Ersatzbus der Linie 109. Von 17:00 bis 23:00 Uhr wird die umgeleitete Linie 9 zwischen den Haltestellen Neumarkt und Moltkestraße getrennt.

Die Linie 9 verkehrt aus Richtung Königsforst ab Neumarkt über die Aachener Straße/Gürtel nach Sülz. Zwischen den Haltestellen Sülz Hermeskeiler Platz und Hans-Böckler-Platz/Bf West fährt ein Ersatzbus der Linie 109. Von 17:00 bis 23:00 Uhr wird die umgeleitete Linie 9 zwischen den Haltestellen Neumarkt und Moltkestraße getrennt. Linie 16 (ca. 10:00 - 04:30 Uhr) Die Linie 16 verkehrt von Niehl Sebastianstraße kommend nur bis zur Haltestelle Ubierring. Von Bonn bzw. Wesseling kommend verkehrt die Linie 16 im Zuge der Linie 17 bis zur Haltestelle Severinstraße.

Die Linie 16 verkehrt von Niehl Sebastianstraße kommend nur bis zur Haltestelle Ubierring. Von Bonn bzw. Wesseling kommend verkehrt die Linie 16 im Zuge der Linie 17 bis zur Haltestelle Severinstraße. Linie 17 (ca. 10:00 - 04:30 Uhr) Die Linie 17 wird nicht bedient. Die Linie 16 fährt alternativ ab der Haltestelle Schönhauser Straße über Chlodwigplatz bis zur Severinstraße und wieder zurück.

Die Linie 17 wird nicht bedient. Die Linie 16 fährt alternativ ab der Haltestelle Schönhauser Straße über Chlodwigplatz bis zur Severinstraße und wieder zurück. Linie 18 ( ca. 08:30 - 03:00 Uhr) Die Linie 18 wird zwischen Weißhausstraße und Barbarossaplatz getrennt. Aus Thielenbruch kommend fährt sie ab Barbarossaplatz weiter im Linienverlauf der Linie 16 zur Haltestelle Ubierring. Zwischen den Haltestellen Weißhausstraße und Ulrepforte fährt der Ersatzbus Linie 118.

Die Linie 18 wird zwischen Weißhausstraße und Barbarossaplatz getrennt. Aus Thielenbruch kommend fährt sie ab Barbarossaplatz weiter im Linienverlauf der Linie 16 zur Haltestelle Ubierring. Zwischen den Haltestellen Weißhausstraße und Ulrepforte fährt der Ersatzbus Linie 118. Linien 136 und 146 (ca. 17:00 - 23:00 Uhr) Die Haltestellen Wiso-Fakultät, Roonstraße, Molktestraße, Rudolfplatz und Neumarkt werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Wiso-Fakultät, Roonstraße, Molktestraße, Rudolfplatz und Neumarkt werden nicht angefahren. Linie 106 (ab ca. 10:00 Uhr) Die Haltestellen Bonner Wall, Bonntor und Chlodwigplatz werden in Richtung Marienburg Südpark, sowie die Haltestellen Severinstraße, Rosenstraße und Severinskirche in beide Richtungen für die Dauer des Karnevalsmzuges nicht angefahren. Die Haltestelle Koblenzer Straße wird in Fahrtrichtung Marienburg auf die Koblenzer Straße vor Hausnummer 88 verlegt.

Die Haltestellen Bonner Wall, Bonntor und Chlodwigplatz werden in Richtung Marienburg Südpark, sowie die Haltestellen Severinstraße, Rosenstraße und Severinskirche in beide Richtungen für die Dauer des Karnevalsmzuges nicht angefahren. Die Haltestelle Koblenzer Straße wird in Fahrtrichtung Marienburg auf die Koblenzer Straße vor Hausnummer 88 verlegt. Linie 132 (ab ca. 10:00 Uhr) Die Haltestellen Bonner Wall und Chlodwigplatz in Richtung Frankenstraße sowie die Haltestellen Severinstraße, Rosenstraße und Severinskirche in beide Richtungen werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren.

Die Haltestellen Bonner Wall und Chlodwigplatz in Richtung Frankenstraße sowie die Haltestellen Severinstraße, Rosenstraße und Severinskirche in beide Richtungen werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren. Linie 133 (ab ca. 10:00 Uhr) Die Haltestelle Ubierring wird auf die Rheinuferstraße verlegt. Die Haltestellen Bonner Wall und Chlodwigplatz werden in Richtung Zollstock Südfriedhof für die Dauer des Umzuges nicht angefahren.

Die Haltestelle Ubierring wird auf die Rheinuferstraße verlegt. Die Haltestellen Bonner Wall und Chlodwigplatz werden in Richtung Zollstock Südfriedhof für die Dauer des Umzuges nicht angefahren. Linie 142 (ab ca. 10:00 Uhr) Die Haltestellen Ubierring und Chlodwigplatz werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren. Die Haltestelle Bonner Wall wird in Fahrtrichtung Nippes auf den Bonner Wall vor die Hausnummer 6 verlegt.

Die Haltestellen Ubierring und Chlodwigplatz werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren. Die Haltestelle Bonner Wall wird in Fahrtrichtung Nippes auf den Bonner Wall vor die Hausnummer 6 verlegt. Linie 120 (ca. 10:15 - ca. 13:30 Uhr) Die Haltestellen Worringen Süd, Am Frohnweiher, St.-Tönnies-Straße und Dornstraße werden in Fahrtrichtung Further Straße nicht angefahren. Die Haltestellen Mühlenweiher und An den Kaulen werden nicht angefahren. Karnevalsfreitag Die Stadtbahnen und Busse fahren nach dem jeweiligen Tagesfahrplan. Der Nachtverkehr wird laut Jahresfahrplan angeboten. Für einige Linien ergeben sich an diesem Tag folgende Besonderheiten: Infos Die besten Orte, um in Köln Karneval zu feiern Infos Foto: dpa/Oliver Berg Linie 9 (ca. 14:00 - 03:00 Uhr ) Die Linie 9 verkehrt aus Richtung Königsforst ab Neumarkt über die Aachener Straße/Gürtel nach Sülz. Auf dem regulären Linienweg wird ein Ersatzbus der Linie 109 eingesetzt.

Die Linie 9 verkehrt aus Richtung Königsforst ab Neumarkt über die Aachener Straße/Gürtel nach Sülz. Auf dem regulären Linienweg wird ein Ersatzbus der Linie 109 eingesetzt. Linie 16 (ca. 21:00 - 04:30 Uhr ) Die Linie 16 verkehrt von Niehl Sebastianstraße kommend nur bis zur Haltestelle Ubierring und zurück. Von Bonn bzw. Wesseling kommend fährt die Linie 16 ab der Haltestelle Schönhauser Straße bis zur Haltestelle Severinstraße und zurück. Ein Umstieg ist am Chlodwigplatz möglich.

Die Linie 16 verkehrt von Niehl Sebastianstraße kommend nur bis zur Haltestelle Ubierring und zurück. Von Bonn bzw. Wesseling kommend fährt die Linie 16 ab der Haltestelle Schönhauser Straße bis zur Haltestelle Severinstraße und zurück. Ein Umstieg ist am Chlodwigplatz möglich. Linie 17 (ca. 21:00 - 04:30 Uhr) Die Linie 17 wird nicht bedient. Karnevalssamstag Die Stadtbahnen und Busse fahren nach dem jeweiligen Tagesfahrplan. Der Nachtverkehr wird laut Jahresfahrplan angeboten. Der 30-Minuten-Takt wird auf den Linien 16 und 18 bis Wesseling und Schwadorf verlängert. Für einige Linien ergeben sich an diesem Tag folgende Besonderheiten: Linie 9 (ca. 12:00 - 03:00 Uhr) Die Linie 9 fährt aus Richtung Königsforst ab Neumarkt über die Aachener Straße/Gürtel nach Sülz. Auf dem regulären Linienweg wird ein Ersatzbus der Linie 109 eingesetzt.

Die Linie 9 fährt aus Richtung Königsforst ab Neumarkt über die Aachener Straße/Gürtel nach Sülz. Auf dem regulären Linienweg wird ein Ersatzbus der Linie 109 eingesetzt. Linie 16 (ab ca. 20:00 Uhr - 04:30 Uhr) Die Linie 16 fährt von Niehl Sebastianstraße kommend nur bis zur Haltestelle Ubierring und zurück. Von Bonn bzw. Wesseling kommend fährt die Linie 16 im Zuge der Linie 17 bis zur Haltestelle Severinstraße und zurück. Ein Umstieg ist am Chlodwigplatz möglich.

Die Linie 16 fährt von Niehl Sebastianstraße kommend nur bis zur Haltestelle Ubierring und zurück. Von Bonn bzw. Wesseling kommend fährt die Linie 16 im Zuge der Linie 17 bis zur Haltestelle Severinstraße und zurück. Ein Umstieg ist am Chlodwigplatz möglich. Linie 17 (ab ca. 20:00 Uhr - 04:30 Uhr) Die Linie 17 wird nicht bedient.

Karnevalssamstag in den Veedeln für die Dauer der jeweiligen Umzüge Heimersdorf Linie 122 (ca. 15:00 Uhr - 16:00 Uhr) Die Haltestelle Heimersdorf in Richtung Wilhelm-Sollmann-Straße werden nicht angefahren.

Die Haltestelle Heimersdorf in Richtung Wilhelm-Sollmann-Straße werden nicht angefahren. Linie 125 (ca. 14:30 Uhr - 17:00 Uhr) Die Haltestelle Heimersdorf in Fahrtrichtung Sinnersdorf werden nicht angefahren.

Die Haltestelle Heimersdorf in Fahrtrichtung Sinnersdorf werden nicht angefahren. Linie 126 (ca. 13:45 Uhr - 15:00 Uhr) Die Haltestellen Heimersdorf, Volkhovener Weg, Fühlinger Weg, Zypressenstraße, Stallagsweg, Pulheimer Straße, Esch Friedhof, Blockstraße, Friedhof Chorweiler, Weilerweg, Wezelostraße und Weiler werden nicht angefahren. Mauenheim Linien 121 und 140 (ca. 14:00 – 16:30 Uhr) Die Haltestellen Grüner Hof, Nordfriedhof, Nibelungenplatz, Bergstraße, Schmiedegasse, Etzelstraße und Longericher Straße/Etzelstraße werden nicht angefahren. Mengenich Linie 126 (ca. 15:00 – 17:00 Uhr) Die Haltestellen Grevenbroicher Straße, Kappelsweg, Dohmengasse, Auweilerweg werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Grevenbroicher Straße, Kappelsweg, Dohmengasse, Auweilerweg werden nicht angefahren. Linie 127 (ca. 15:00 – 17:00 Uhr) Die Haltestellen Nüssenberger Straße, Börnestraße, Heinrich-Mann-Straße werden nicht angefahren. Die Haltestelle Ollenhauerring wird in beiden Richtungen auf die Hugo-Eckener-Str. verlegt. Die Haltestelle Schumacherring wird in beiden Richtungen auf den Buschweg Ecke Am Hufenpfädchen verlegt. Weiß Linie 131 (ca. 13:45 – 19:00 Uhr) Die Haltestellen Adolf-Menzel-Straße, Zum Hedelsberg, Weiß Friedhof, Weißer Hauptstraße, Ritterstraße, Ernst-Volland-Straße werden nicht angefahren. Die Haltestelle Hammerschmidtstraße in Richtung Sürth wird auf die Hammerschmidtstraße in Höhe Hausnr. 98 verlegt. In Richtung Sülz wird die Haltestelle Hammerschmidtstraße auf die Straße Am Feldrain in Höhe Hausnr. 80–82 verlegt. Riehl Linie 140 (ca. 14:30 – 17:00 Uhr) Die Haltestellen Zoo/Flora, Bodinusstraße, Riehler Gürtel und zeitweise Seniorenzentrum Riehl werden nicht angefahren. Frechen-Bachem Linie 145 (ca. 13:00 – 17:30 Uhr) Die Haltestellen Grachtenhofstraße, Mauritiusschule, Lahnstraße, Lindenbuschweg, Wilhelm-Leuschner-Straße, Carl-Gördeler-Straße, Imbuschstraße, Gleueler Straße werden nicht angefahren. Höhenberg Linie 151 und 152 (ca. 13:00 - 13:40 Uhr) Die Haltestellen Buchheimer Weg, Sportpark Höhenberg und Mülheimer Friedhof werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Buchheimer Weg, Sportpark Höhenberg und Mülheimer Friedhof werden nicht angefahren. Linie 153 (ca. 13:00 – 16:00 Uhr) Die Haltestellen Oranienstraße, Würzburger Straße, Fuldaer Straße, Mülheimer Friedhof werden nicht angefahren. Merkenich Während des Karnevalsumzuges in Merkenich kann es zu kurzfristigen Unterbrechungen im Fahrtverlauf kommen. Worringen Linie 120 (ca. 17:30 - 19:00 Uhr) Die Haltestellen Worringen Süd, Am Frohnweiher, St.-Tönnies-Straße und Dornstraße werden in Fahrtrichtung Further Straße nicht angefahren. Die Haltestellen Mühlenweiher und An den Kaulen werden in beiden Fahrtrichtungen nicht angefahren. Die Haltestelle Friedhof Worringen wird in Fahrtrichtung Chorweiler nicht angefahren. Rodenkirchen Linie 131 und 135 (ca. 10:30 - ca. 11:00 Uhr) Die Haltestellen Maternusplatz und Rodenkirchen Rathaus werden in beiden Fahrtrichtungen nicht angefahren. Merheim Linien 157 und 158 (ca. 15:00 – 17:30 Uhr) In Richtung Ostheim wird die Haltestelle Broichstraße auf die Ostmerheimer Straße in Höhe der Hausnummer 481 verlegt, die Haltestelle Merheim wird auf die Ostmerheimer Straße zwischen den Kreisverkehr und die Olpener Straße verlegt. Die Haltestellen LVR-Klinik, Klinikum Merheim, Ostmerheimer Straße und Bevingsweg werden für die Dauer des Umzugs nicht angefahren. Buchforst Linie 159 (ca. 13:00 – 15:15 Uhr) Die Haltestellen Graf-Adolf-Straße, Kieler Straße, Buchforst S-Bahn, Waldecker Straße und Klaprothstraße werden nicht angefahren. Porz-Wahn Linie 160 und 162 (ca. 11:00 – 18:30 Uhr) Die Haltestellen Friedrich-Hirsch-Straße, Elsdorf, Guntherstraße, Kornblumenweg, Wahn Kirche, Wahn S-Bahn, Nachtigallenstraße, Albin-Köbis-Straße, Schulzentrum Wahn, Bieselweg, Wahn Friedhof, Linder Kreuz, Troisdorfer Straße, Linder Weg, Nibelungenstraße, Linder Mauspfad werden nicht angefahren. Ossendorf Linie 5 (ca. 13:00 – 17:00 Uhr) Die Linie 5 fährt ab Haltestelle Liebigstraße im Linienverlauf der Linie 13 bis zur Haltestelle Melatengürtel. Der Streckenabschnitt zwischen Subbelrather Straße/Gürtel und Sparkasse Am Butzweilerhof wird in dieser Zeit nicht von der Linie 5 angefahren.

Die Linie 5 fährt ab Haltestelle Liebigstraße im Linienverlauf der Linie 13 bis zur Haltestelle Melatengürtel. Der Streckenabschnitt zwischen Subbelrather Straße/Gürtel und Sparkasse Am Butzweilerhof wird in dieser Zeit nicht von der Linie 5 angefahren. Linie 139 (ca. 14:00 – 15:45 Uhr) Für die Dauer des Umzuges werden die Haltestellen Borsigstraße, Mathilde-Herz-Weg, Feltenstraße, Emilstraße, Erlenweg nicht angefahren. Die Haltestelle Mülhenweg wird nur in Fahrtrichtung Bickendorf nicht angefahren. Karnevalssontag Die Stadtbahnen und Busse fahren nach dem jeweiligen Tagesfahrplan. Der Nachtverkehr wird ab 01:15 Uhr im 30-Minuten-Takt angeboten. Die Haltestelle Kartäuserhof wird nicht angefahren. Für einige Linien ergeben sich an diesem Tag folgende Besonderheiten: Linie 1 (ca. 10:30 - 16:00 Uhr) Die Linie 1 wird zwischen den Haltestellen Heumarkt und Neumarkt getrennt.

Die Linie 1 wird zwischen den Haltestellen Heumarkt und Neumarkt getrennt. Linie 7 (ca. 10:30 - 16:00 Uhr) Die Linie 7 fährt von Zündorf kommend bis zur Haltestelle Poll Baumschulenweg und von Frechen kommend bis zur Haltestelle Neumarkt. Von ca. 12:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr fährt die Linie 7 von Zündorf kommend bis zur Haltestelle Heumarkt und von Frechen kommend bis zur Haltestelle Neumarkt. Die Haltestellen, Frechen Kirche, Frechen Rathaus, Mühlengasse und Frechen-Benzelrath werden von ca. 12:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr nicht angefahren.

Die Linie 7 fährt von Zündorf kommend bis zur Haltestelle Poll Baumschulenweg und von Frechen kommend bis zur Haltestelle Neumarkt. Von ca. 12:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr fährt die Linie 7 von Zündorf kommend bis zur Haltestelle Heumarkt und von Frechen kommend bis zur Haltestelle Neumarkt. Die Haltestellen, Frechen Kirche, Frechen Rathaus, Mühlengasse und Frechen-Benzelrath werden von ca. 12:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr nicht angefahren. Linie 9 (ca. 10:30 - 16:00 Uhr) Von ca. 10:30 - ca. 16:00 Uhr wird die Linie 9 zwischen den Haltestellen Heumarkt und Neumarkt getrennt. Von ca. 14:00 Uhr bis Montag, 03:00 Uhr fährt die Linie 9 ab der Haltestelle Neumarkt über die Aachener Straße/Gürtel weiter bis Sülz. Auf dem regulären Linienweg wird ein Ersatzbus der Linie 109 eingesetzt.

Von ca. 10:30 - ca. 16:00 Uhr wird die Linie 9 zwischen den Haltestellen Heumarkt und Neumarkt getrennt. Von ca. 14:00 Uhr bis Montag, 03:00 Uhr fährt die Linie 9 ab der Haltestelle Neumarkt über die Aachener Straße/Gürtel weiter bis Sülz. Auf dem regulären Linienweg wird ein Ersatzbus der Linie 109 eingesetzt. Linie 15 Ab ca. 09:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr werden die Haltestellen Chlodwigplatz und Ubierring nicht angefahren. Ab ca. 13:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr werden Bahnen mit dem Ziel Longerich Friedhof ab der Haltestelle Wilhelm-Sollmann-Straße zur Haltestelle Niehl Nord umgeleitet.

Ab ca. 09:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr werden die Haltestellen Chlodwigplatz und Ubierring nicht angefahren. Ab ca. 13:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr werden Bahnen mit dem Ziel Longerich Friedhof ab der Haltestelle Wilhelm-Sollmann-Straße zur Haltestelle Niehl Nord umgeleitet. Linie 16 Von ca. 03:00 Uhr bis Montag, 04:30 Uhr, fährt die Linie 16 aus Wesseling kommend ab der Haltestelle Schönhauserstraße den Linienweg der Linie 17 bis zur Haltestelle Severinstraße. Aus Niehl kommend endet die Fahrt an der Haltestelle Ubierring. Zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr enden die Fahrten aus Niehl kommend bereits an der Haltestelle Ulrepforte. Die Haltestelle Kartäuserhof ist den ganzen Tag gesperrt.

Von ca. 03:00 Uhr bis Montag, 04:30 Uhr, fährt die Linie 16 aus Wesseling kommend ab der Haltestelle Schönhauserstraße den Linienweg der Linie 17 bis zur Haltestelle Severinstraße. Aus Niehl kommend endet die Fahrt an der Haltestelle Ubierring. Zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr enden die Fahrten aus Niehl kommend bereits an der Haltestelle Ulrepforte. Die Haltestelle Kartäuserhof ist den ganzen Tag gesperrt. Linie 17 Die Linie 17 wird nicht bedient. Karnevalssonntag in den Veedeln - Einschränkungen für Dauer der Karnevalszüge Schull- und Veedelszöch Linie 106 (ca. 10:00 – 17:00 Uhr) Die Haltestellen Bonntor, Bonner Wall, Chlodwigplatz, Severinskirche, Rosenstraße und Severinstraße werden vor und während der Schull- und Veedelszöch nicht angefahren. In Richtung Marienburg Südpark wird die Haltestelle Koblenzer Straße auf die Koblenzer Straße in Höhe der Hausnummer 88 - 90 verlegt.

Die Haltestellen Bonntor, Bonner Wall, Chlodwigplatz, Severinskirche, Rosenstraße und Severinstraße werden vor und während der Schull- und Veedelszöch nicht angefahren. In Richtung Marienburg Südpark wird die Haltestelle Koblenzer Straße auf die Koblenzer Straße in Höhe der Hausnummer 88 - 90 verlegt. Linie 132 (ca. 10:00 – 17:00 Uhr) Die Haltestellen Bonner Wall, Chlodwigplatz, Severinskirche, Rosenstraße und Severinstraße werden vor und während der Schull- und Veedelszöch nicht angefahren. Die Haltestelle Heumarkt wird an die Handwerkskammer verlegt.

Die Haltestellen Bonner Wall, Chlodwigplatz, Severinskirche, Rosenstraße und Severinstraße werden vor und während der Schull- und Veedelszöch nicht angefahren. Die Haltestelle Heumarkt wird an die Handwerkskammer verlegt. Linie 133 (ca. 10:00 – 17:00 Uhr) Die Haltestellen Bonner Wall und Chlodwigplatz werden vor und während der Schull- und Veedelszöch nicht angefahren. Die Haltestelle Heumarkt wird an die Handwerkskammer verlegt.

Die Haltestellen Bonner Wall und Chlodwigplatz werden vor und während der Schull- und Veedelszöch nicht angefahren. Die Haltestelle Heumarkt wird an die Handwerkskammer verlegt. Linien 136 und 146 (ca. 10:00 - 17:00 Uhr) Die Haltestelle Neumarkt wird nicht angefahren. Die Haltestelle Rudolfplatz wird in beide Richtungen auf die Richard-Wagner-Straße in Höhe Haus Nr. 3 - 5 verlegt. Die Haltestelle Moltkestraße in Richtung Hohenlind/Deckstein wird nicht angefahren. Rheinkassel/Langel Linie 121 (ca. 14:00 – 18:00 Uhr) Die Haltestellen Langel Kuhlenweg, Langel Mohlenweg, Langel Nord werden nicht angefahren. Rodenkirchen Linie 130 (ca. 13:45 - 19:00 Uhr) Die Haltestelle Bf Rodenkirchen wird auf die Konrad-Adenauer-Straße vor bzw. gegenüber der Hausnummer 40 verlegt. Die Haltestelle Maternusplatz wird auf die Ringstraße vor bzw. gegenüber der Hausnummer 23 verlegt.

Die Haltestelle Bf Rodenkirchen wird auf die Konrad-Adenauer-Straße vor bzw. gegenüber der Hausnummer 40 verlegt. Die Haltestelle Maternusplatz wird auf die Ringstraße vor bzw. gegenüber der Hausnummer 23 verlegt. Linien 131 (ca. 13:45 – 19:00 Uhr) Die Haltestelle Maternusplatz wird auf die Ringstraße vor die Hausnummern 23 bzw. 24 verlegt. Die Haltestellen Rodenkirchen Rathaus, Bahnhof Rodenkirchen, Grüngürtelstraße (bis ca. 15:00 Uhr), Siegfriedstraße und St.-Joseph-Kirche werden nicht angefahren. Die Haltestelle Grüngürtelstraße in Richtung Sülz wird ab ca. 15:00 Uhr auf die Weißer Straße vor die Kreuzung zur Grüngürtelstraße verlegt.

Die Haltestelle Maternusplatz wird auf die Ringstraße vor die Hausnummern 23 bzw. 24 verlegt. Die Haltestellen Rodenkirchen Rathaus, Bahnhof Rodenkirchen, Grüngürtelstraße (bis ca. 15:00 Uhr), Siegfriedstraße und St.-Joseph-Kirche werden nicht angefahren. Die Haltestelle Grüngürtelstraße in Richtung Sülz wird ab ca. 15:00 Uhr auf die Weißer Straße vor die Kreuzung zur Grüngürtelstraße verlegt. Linie 135 (ca. 13:45 – 19:00 Uhr) Für die Dauer der Veranstaltung fährt die Linie 135 nur zwischen den Haltestellen Schwabenstraße und Meschenich Kirche. Die Haltestellen Heinrich-Lübke-Ufer und Frankstraße werden in Fahrtrichtung Sürth nicht angefahren. Bickendorf/Ossendorf Linie 139 (ca. 09:45 – 13:15 Uhr) Betrieb wird eingestellt.

Betrieb wird eingestellt. Linien 141 und 143 (ca. 10:00 – 11:45 Uhr) Die Haltestelle Rochusplatz wird an die Haltestelle der Linie 140 auf den Maarweg verlegt. Die Haltestelle Wilhelm-Mauser-Straße wird nicht angefahren. Flittard/Stammheim Linien 151 und 152 (ca. 13:30 – 16:30 Uhr) Die Haltestellen Stammheimer Ring, Friedhof Stammheim, Egonstraße, Am Feldrain, Flittard, Leopold-Gmelin-Straße, Arthur-Hantzsch-Straße, Hermann-Ost-Straße werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Stammheimer Ring, Friedhof Stammheim, Egonstraße, Am Feldrain, Flittard, Leopold-Gmelin-Straße, Arthur-Hantzsch-Straße, Hermann-Ost-Straße werden nicht angefahren. Linie 155 (ca. 13:00 – 16:30 Uhr) Die Haltestellen Stammheimer Ring, Gisbertstraße, Bonhoefferstraße , Ricarda-Huch-Straße werden nicht angefahren. Sürth Linien 131 (ca. 10:45 – 15:00 Uhr) Die Haltestellen Wesselinger Straße, Marktplatz Sürth, Kölnstraße, Ernst-Volland-Straße, Hammerschmidtstraße werden nicht angefahren. Meschenich Linie 132 (ca. 11:45 - 15:30 Uhr) Die Linie 132 endet an der verlegten Haltestelle Am Kölnberg.

Die Linie 132 endet an der verlegten Haltestelle Am Kölnberg. Linie 135 (ca. 11:30 – 13:00 Uhr) Die Linie 135 endet an der verlegten Haltestelle Am Kölnberg. Niehl Linie 147 (ca. 13:00 – 16:30 Uhr) Die Linie 147 endet an der Haltestelle Neusser Straße/Gürtel. Höhenhaus und Dünnwald Linie 154 (ca. 12:00 – 16:30 Uhr) Die Haltestellen Imbacher Weg, Leuchterstraße, Auf der Aue, Im Wirtskamp, Dünnwald Waldbad werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Imbacher Weg, Leuchterstraße, Auf der Aue, Im Wirtskamp, Dünnwald Waldbad werden nicht angefahren. Linie 155 (ca. 12:00 – 16:30 Uhr) Die Haltestellen Honschaftsstraße, Am Springborn, Eddaweg, Jasminweg, Sigwinstraße, Birkenweg, Höhscheider Weg, Lippeweg, Imbacher Weg, Leuchterstraße werden nicht angefahren. Brück Linie 154 (ca. 13:30 Uhr – 18:00 Uhr) Die Haltestellen Ostfriedhof, Im Langen Bruch, Brück Mauspfad, Olpener Straße, Bückebergstraße, Kleinfeldchensweg, Erker Mühle werden nicht angefahren. Holweide Linie 157 (ca. 12:30 – 16:00 Uhr) Als Ersatzendstelle wird in Holweide die Haltestelle Steyler Straße eingerichtet. Die Haltestellen Buschfeldstraße, Gerhart-Hauptmann-Straße, Kühzällerweg, Holweide S-Bahn, Grunerstraße, Goldregenweg, Sigwinstraße werden nicht angefahren. Weiden/Lövenich/Widdersdorf Linie 136 (ca. 13:45 – 17:00 Uhr) Die Haltestellen Bf Lövenich, Seithümerstraße, Dieselstraße, Zusestraße und Daimlerstraße werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Bf Lövenich, Seithümerstraße, Dieselstraße, Zusestraße und Daimlerstraße werden nicht angefahren. Linie 141 (ca. 14:00 - 16:00 Uhr) Die Haltestellen Braugasse, Selma-Lagerlöf-Straße, Frechener Weg, Severinusstraße, Saarstraße, Spitzangerweg und Weiden Zentrum werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Braugasse, Selma-Lagerlöf-Straße, Frechener Weg, Severinusstraße, Saarstraße, Spitzangerweg und Weiden Zentrum werden nicht angefahren. Linie 148 ( ca. 13:45 - 17:00 Uhr) Die Haltestelln Bf Lövenich, Zaunstraße, An der Ronne, Curt-Stenvert-Bogen, Zur Abtei, Zum Neuen Kreuz, Rosmarinweg, Palmenhof, Im Buschfelde, Unter Gottes Gnaden, Zum Dammfelde und Widdersdorf werden nicht angefahren.

Die Haltestelln Bf Lövenich, Zaunstraße, An der Ronne, Curt-Stenvert-Bogen, Zur Abtei, Zum Neuen Kreuz, Rosmarinweg, Palmenhof, Im Buschfelde, Unter Gottes Gnaden, Zum Dammfelde und Widdersdorf werden nicht angefahren. Linie 145 (ca. 13:40 – 17:00 Uhr) Die Haltestellen Weiden Zentrum, Bf Lövenich, Zaunstraße, An der Ronne, Curt-Stenvert-Bogen, Blaugasse, Adrian-Meller-Straße, Widdersdorf, Im Buschfelde, Indianapolis-Straße, WDR werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Weiden Zentrum, Bf Lövenich, Zaunstraße, An der Ronne, Curt-Stenvert-Bogen, Blaugasse, Adrian-Meller-Straße, Widdersdorf, Im Buschfelde, Indianapolis-Straße, WDR werden nicht angefahren. Linie 144 (ca. 12:00 – 17:00 Uhr) Die Haltestelle Weiden Zentrum wird zur vorübergehenden Endhaltestelle. Neubrück/Ostheim Linien 151 und 152 (ca. 14:15 – 15:00 Uhr) Die Haltestelle Buchheimer Weg wird nicht angefahren.

Die Haltestelle Buchheimer Weg wird nicht angefahren. Linie 157 (ca. 11:50 – 14:30 Uhr) Die Haltestellen Gewerbegebiet Broichstraße, Wiehler Straße, Europaring, Straßburger Platz, Ludwig-Quidde-Platz, Rösrather Straße, Hasencleverstraße, Servatiusstraße werden nicht angefahren. Frechen Linie 145 (ca. 12:00 – 19:00 Uhr) Die Haltestellen Elisabethstraße, Hüchelner Straße, Freiheitsring, Frechen Rathaus, Im Klarenpesch, Dr.-Schulz-Straße und Kapfenberger Straße werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Elisabethstraße, Hüchelner Straße, Freiheitsring, Frechen Rathaus, Im Klarenpesch, Dr.-Schulz-Straße und Kapfenberger Straße werden nicht angefahren. Linie 153 (ca. 10:15 – 13:30 Uhr) Die Haltestelle Gremberg in Richtung Neuer Mülheimer Friedhof wird auf die Poll-Vingster-Straße unterhalb der Autobahnbrücke verlegt. Poll Linie 159 (ca. 09:30 – 12:30 Uhr) Die Haltestellen Siegburger Straße (Richtung Schüttewerk), Poll Hauptstr., Alfred-Schütte-Allee, Schüttewerk, Im Wasserfeld werden nicht angefahren. Longerich Linie 15 (ca. 13:00 – 17:30 Uhr) Die Fahrten der Linie 15 in Richtung Longerich Friedhof fahren zwischen Ulrepforte und Niehl Nord.

Die Fahrten der Linie 15 in Richtung Longerich Friedhof fahren zwischen Ulrepforte und Niehl Nord. Linien 121 und 127 (ca. 12:00 – 17:00 Uhr) Die Haltestellen Stommeler Straße, Longerich Friedhof, Longericher Straße, Lindweilerweg und Dionysstraße werden nicht angefahren. Porz-Langel Linie 117 (ca. 16:00 – 18:00 Uhr) Die Haltestellen Auf dem Loor, Porz-Langel Nord, Porz- Langel Mühle, Porz-Langel Rheinbergstraße, Porz-Langel Zur Eiche, Porz-Langel Kirche, Porz-Langel Süd und Lülsdorf Nord werden nicht angefahren. Richtung Bonn Hauptbahnhof wird die Haltestelle Oberzündorf auf die Ranzeler Straße an die Haltestelle der Linie 117 in die Gegenrichtung (Wahn S-Bahn) verlegt. Richtung Wahn S-Bahn wird die Haltestelle Oberzündorf auf die Ranzeler Straße gegenüber Haus Nr. 28 verlegt. Die Stadtbahnen fahren bis etwa 07.30 Uhr nach Sonntagsfahrplan, anschließend nach Freitagsfahrplan. Die Busse werden nach dem Sonntagsfahrplan eingesetzt. Der Nachtverkehr wird ab 01.15 Uhr im 30-Minuten-Takt angeboten. Für einige Linien ergeben sich an diesem Tag folgende Besonderheiten: Linie 1 (ca. 09:30 - 17:00 Uhr) Die Linie 1 fährt von Weiden bis Neumarkt und von Bensberg bzw. Brück bis Heumarkt. Ab ca. 12:00 Uhr fährt die Linie 1 aus Bensberg bzw. Brück kommend nur bis zur Haltestelle Deutzer Freiheit.

Die Linie 1 fährt von Weiden bis Neumarkt und von Bensberg bzw. Brück bis Heumarkt. Ab ca. 12:00 Uhr fährt die Linie 1 aus Bensberg bzw. Brück kommend nur bis zur Haltestelle Deutzer Freiheit. Linie 7 (ca. 09:30 - 17 Uhr) Die Linie 7 fährt von Frechen bis Neumarkt und von Zündorf bis Heumarkt. Ab ca. 12:00 Uhr fährt die Linie 7 aus Zündorf kommend nur bis zur Haltestelle Deutzer Freiheit.

Die Linie 7 fährt von Frechen bis Neumarkt und von Zündorf bis Heumarkt. Ab ca. 12:00 Uhr fährt die Linie 7 aus Zündorf kommend nur bis zur Haltestelle Deutzer Freiheit. Linie 9 (ca. 09:30 - 17:00 Uhr) Die Linie 9 fährt von Sülz bis Neumarkt und von Königsforst bis Heumarkt. Von ca. 11:00 Uhr bis Dienstag 03:00 Uhr fährt die Linie 9 ab der Haltestelle Neumarkt über die Aachener Straße/Gürtel nach Sülz. Ein Ersatzbus wird auf dem Linienweg eingesetzt. Ab ca. 12:00 Uhr fährt die Linie 9 aus Königsforst kommend nur bis zur Haltestelle Deutzer Freiheit.

Die Linie 9 fährt von Sülz bis Neumarkt und von Königsforst bis Heumarkt. Von ca. 11:00 Uhr bis Dienstag 03:00 Uhr fährt die Linie 9 ab der Haltestelle Neumarkt über die Aachener Straße/Gürtel nach Sülz. Ein Ersatzbus wird auf dem Linienweg eingesetzt. Ab ca. 12:00 Uhr fährt die Linie 9 aus Königsforst kommend nur bis zur Haltestelle Deutzer Freiheit. Linie 15 (Von 09:00 – 15:30 Uhr) Die Haltestellen Chlodwigplatz und Ubierring werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Chlodwigplatz und Ubierring werden nicht angefahren. Linie 16 Die Linie 16 fährt ganztägig bis Dienstag, 04:30 Uhr von Niehl Sebastianstraße kommend nur bis zur Haltestelle Ubierring. Von Bonn bzw. Wesseling kommend fährt die Linie 16 ab Schönhauser Straße bis zur Haltestelle Severinstraße.

Die Linie 16 fährt ganztägig bis Dienstag, 04:30 Uhr von Niehl Sebastianstraße kommend nur bis zur Haltestelle Ubierring. Von Bonn bzw. Wesseling kommend fährt die Linie 16 ab Schönhauser Straße bis zur Haltestelle Severinstraße. Linie 17 Die Linie 17 fährt nicht.

Die Linie 17 fährt nicht. Linie 106 (ca. 06:30 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Bonntor, Bonner Wall, Chlodwigplatz, Severinskirche, Rosenstraße und Severinstraße werden vor und während des Rosenmontagszuges nicht angefahren. Die Haltestelle Koblenzer Straße in Richtung Marienburg Südpark wird verlegt auf die Koblenzer Straße vor Haus Nr. 88-90.

Die Haltestellen Bonntor, Bonner Wall, Chlodwigplatz, Severinskirche, Rosenstraße und Severinstraße werden vor und während des Rosenmontagszuges nicht angefahren. Die Haltestelle Koblenzer Straße in Richtung Marienburg Südpark wird verlegt auf die Koblenzer Straße vor Haus Nr. 88-90. Linie 132 (ca. 06:30 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Bonner Wall, Chlodwigplatz, Severinskirche, Rosenstraße und Severinstraße werden vor und während des Rosenmontagszuges nicht angefahren. Die Haltestelle Heumarkt wird an die Handwerkskammer verlegt.

Die Haltestellen Bonner Wall, Chlodwigplatz, Severinskirche, Rosenstraße und Severinstraße werden vor und während des Rosenmontagszuges nicht angefahren. Die Haltestelle Heumarkt wird an die Handwerkskammer verlegt. Linie 133 (ca. 06:30 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Bonner Wall und Chlodwigplatz werden vor und während des Rosenmontagszuges nicht angefahren.Die Haltestelle Heumarkt wird an die Handwerkskammer verlegt.

Die Haltestellen Bonner Wall und Chlodwigplatz werden vor und während des Rosenmontagszuges nicht angefahren.Die Haltestelle Heumarkt wird an die Handwerkskammer verlegt. Linien 136 und 146 (ca. 09:30 - 17:30 Uhr) Die Haltestelle Neumarkt wird nicht angefahren. Die Haltestelle Rudolfplatz wird in beide Richtungen auf die Richard-Wagner-Straße in Höhe Haus Nr. 3 - 5 verlegt. Die Haltestelle Moltkestraße in Richtung Hohenlind/Deckstein wird nicht angefahren. Änderungen in den Veedeln durch die Karnevalsumzüge Hochkirchen/Rondorf Linie 131 (ca. 12:45 – 18:00 Uhr) Die Haltestelle Bödinger Straße wird auf die Bödinger Straße verlegt. Die Haltestelle Bonner Landstraße in Richtung Sürth wird auf die Bonner Landstraße verlegt.

Die Haltestelle Bödinger Straße wird auf die Bödinger Straße verlegt. Die Haltestelle Bonner Landstraße in Richtung Sürth wird auf die Bonner Landstraße verlegt. Linie 132 (ca. 12:45 – 18:00 Uhr) Die Haltestelle Bödinger Straße wird auf die Bödinger Straße verlegt. Die Haltestellen Hochkirchen, Rondorf, Habichtstr., Lerchenweg, Wasserwerk, Lindenweg, Reiherstraße werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren. Sinnersdorf Linie 125 (ca. 13:45 – 17:00 Uhr) Die Haltestelle Sinnersdorf Kirche wird nicht angefahren. Godorf Linie 135 (ca. 11:30 - 14:00 Uhr) Die Haltestellen Immendorf, Immendorf Schule, Immendorf Siedlung, Friedhof Godorf, Pierstraße werden nicht angefahren. Die Haltestelle Zaunhof wird auf die Zaunhofstraße/Immendorfer Hauptstraße verlegt. Worringen Linie 120 (ca. 08:00 – 13:30 Uhr) Die Haltestellen Mennweg, Alte Römerstraße, Mühlenweiher, An den Kaulen, Dornstraße, Ramrather Weg, Wiedenfelder Weg, Gohrer Weg, Hackhauser Weg, Üdesheimer Weg, Alte Straße, Friedhof Worringen, Worringen Hafen werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren. Veilchendienstag Die Stadtbahnen und Busse fahren nach dem jeweiligen Tagesfahrplan. Der Nachtverkehr wird ab 01:15 Uhr im 60-Minuten-Takt angeboten. Achtung: Im gesamten Stadtgebiet kann es aufgrund der Nubbelverbrennungen an einigen Orten zu kurzfristigen Behinderungen des Linienverkehres kommen. Änderungen im Fahrplan wegen der Veedelszöch am Dienstag Südstadt Linie 106, 132, 133 und 142 (ca. 12:45 - 17:15 Uhr) Die Haltestellen Bonntor, Bonner Wall, Chlodwigplatz, Severinskirche und Rosenstr. werden nicht angefahren. Die Haltestelle Bonner Wall (Linie 142) in Richtung Ubierring wird verlegt auf den Bonner Wall vor die Hausnummer 1-3, in Richtung Merheimer Platz auf den Bonner Wall vor die Hausnummer 6. Pesch Linie 122, 125 und 127 (ca. 14:00 - 16:00 Uhr) Die Haltestellen Otto-Müller-Straße, Pescher Weg, Johannesstraße, Heinering, Pesch Schulstraße, Mozartstraße,Kapellenweg werden nicht angefahren. Die Linie 122 in Richtung Pesch fährt nur bis zur Haltestelle Chorweiler. Weidenpesch/Nippes Linie 121 (ca. 12:30 - 15:30 Uhr) Die Haltestelle Neusser Straße/Gürtel wird nicht angefahren.

Die Haltestelle Neusser Straße/Gürtel wird nicht angefahren. Linie 127 (ca. 13:45 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Sechzigstraße, Zonser Straße und Merheimer Platz sowie Nippes S-Bahn (Richtung Longericher Straße) werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Sechzigstraße, Zonser Straße und Merheimer Platz sowie Nippes S-Bahn (Richtung Longericher Straße) werden nicht angefahren. Linie 140 (ca. 13:00 - 16:00 Uhr) Die Haltestellen Neusser Straße/Gürtel, Nordstraße, Leipziger Platz werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren. Die Haltestelle Niehler Straße in Richtung Ebertplatz wird verlegt auf die Xantener Straße ca. 30 m vor der Einmündung Niehler Straße.

Die Haltestellen Neusser Straße/Gürtel, Nordstraße, Leipziger Platz werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren. Die Haltestelle Niehler Straße in Richtung Ebertplatz wird verlegt auf die Xantener Straße ca. 30 m vor der Einmündung Niehler Straße. Linie 142 (ca. 12:00 - 17:00 Uhr) Die Haltestellen Merheimer Platz , Zonser Straße und Sechzigstraße sowie Nippes S-Bahn (Richtung Longericher Straße) werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Merheimer Platz , Zonser Straße und Sechzigstraße sowie Nippes S-Bahn (Richtung Longericher Straße) werden nicht angefahren. Linie 147 (ca. 12:30 - 18:00 Uhr) Die Linie 147 wird ab der Haltestelle Niehl Sebastianstraße umgeleitet. Ehrenfeld Linie 13 (ca. 13:00 - 17:15 Uhr) Die Linie 13 fährt nur zwischen Holweide Vischeringstraße und Nußbaumerstraße sowie Aachener Straße/Gürtel und Sülzgürtel.

Die Linie 13 fährt nur zwischen Holweide Vischeringstraße und Nußbaumerstraße sowie Aachener Straße/Gürtel und Sülzgürtel. Linie 141 und 143 (ca. 13:00 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Weinsbergstraße/Gürtel, Bf Ehrenfeld, Subbelrather Straße/Gürtel, Lessingstraße, Takustraße, Marienstraße, Borsigstraße werdennicht angefahren. Die Haltestelle Venloer Straße/Gürtel wird auf die Oskar-Jäger-Straße vor die Einmündung Vogelsanger Straße verlegt.

Die Haltestellen Weinsbergstraße/Gürtel, Bf Ehrenfeld, Subbelrather Straße/Gürtel, Lessingstraße, Takustraße, Marienstraße, Borsigstraße werdennicht angefahren. Die Haltestelle Venloer Straße/Gürtel wird auf die Oskar-Jäger-Straße vor die Einmündung Vogelsanger Straße verlegt. Linie 142 (ca. 13:00 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Innere Kanalstraße, Mechternstraße, Geisselstraße, Weinsbergstraße/Gürtel, Venloer Straße/Gürtel, Bf Ehrenfeld werden nicht angefahren. Zollstock Linie 12 (ca. 10:30 - 13:00 Uhr) Die Haltestellen Eifelplatz, Pohligstraße, Herthastraße, Gottesweg, Zollstockgürtel und Zollstock Südfriedhof werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Eifelplatz, Pohligstraße, Herthastraße, Gottesweg, Zollstockgürtel und Zollstock Südfriedhof werden nicht angefahren. Linie 130 und 134 (ca. 11:00 - 12:00 Uhr) Die Haltestelle Zollstockgürtel wird für nicht angefahren.

Die Haltestelle Zollstockgürtel wird für nicht angefahren. Linie 142 (ca. 11:30 - 12:00 Uhr) Die Haltestellen Sybille-Hartmann-Str. und Am Vorgebirgspark werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Sybille-Hartmann-Str. und Am Vorgebirgspark werden nicht angefahren. Linie 138 (ca. 09:30 - 12:00 Uhr) Die Haltestellen Kendenicher Straße (Bussteig D) und Zollstock Südfriedhof werden in Richtung Güterverkehrszentrum nicht angefahren.

Die Haltestellen Kendenicher Straße (Bussteig D) und Zollstock Südfriedhof werden in Richtung Güterverkehrszentrum nicht angefahren. Linie 131 (ca. 09:30 - 12:00 Uhr) Die Haltestellen Zollstock Südfriedhof, Liblarerstraße, Kendenicher Straße, Brüggener Straße, Zollstockgürtel, Roisdorfer Straße, Zollstocksweg, Gottesweg, Paul-Nießen-Straße und Heeresamt werden nicht angefahren. Sülz Linie 9 (ca. 12:30 - 17:00 Uhr) Die Linie 9 fährt aus Richtung Königsforst über Aachener Straße/Gürtel nach Sülz.

Die Linie 9 fährt aus Richtung Königsforst über Aachener Straße/Gürtel nach Sülz. Linie 130 und 134 (ca. 13:00 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Berrenrather Straße/ Gürtel, Gerolsteiner Straße, Konradstraße und Universität werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Berrenrather Straße/ Gürtel, Gerolsteiner Straße, Konradstraße und Universität werden nicht angefahren. Linie 131 (ca. 13:30 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Gerolsteiner Straße, Berrenrather Straße/Gürtel werden nicht angefahren. Die Haltestelle Rhöndorfer Straße in Richtung Sürth wird auf die Rhöndorfer Straße vor der Kreuzung Gottesweg verlegt. Junkersdorf Linie 143 (ca. 13:30 - 17:00 Uhr) Die Haltestellen Birkenallee, Willi-Lauf- Allee, Wiener Weg, Eichenstraße, Südallee, Kölner Weg werden nicht angefahren. Die Haltestelle Erich-Deuser-Straße wird in Richtung Gewerbegebiet Marsdorf auf die Marsdorfer Straße vor die Hausnummer 80 verlegt. Dellbrück Linie 154 (ca. 13:30 - 18:30 Uhr) Die Haltestellen Dellbrück Hauptstraße, Von-Quadt-Straße, Dellbrück S-Bahn, Anemonenweg werden nicht angefahren. Die Zusatzhaltestelle Thielenbruch wird auf der Gemarkenstraße vor der Hausnummer 140 eingerichtet. Mülheim Linie 150 (ca. 13:45 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Mülheim Wiener Platz, Keupstraße, Schanzenstraße/Schauspielhaus, Schanzenstraße Nord, Carlswerkstraße, Ackerstraße und Bf Mülheim werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Mülheim Wiener Platz, Keupstraße, Schanzenstraße/Schauspielhaus, Schanzenstraße Nord, Carlswerkstraße, Ackerstraße und Bf Mülheim werden nicht angefahren. Linie 151 und 152 (ca. 13:45 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Mülheim Berliner Straße (Ersatz auf dem Höhenhauser Ring), Bürgerpark Mülheim, Schützenhofstraße, Dünnwalder Straße, Keupstraße, Mülheim Wiener Platz, Elisabeth-Breuer-Straße und Bf Mülheim werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Mülheim Berliner Straße (Ersatz auf dem Höhenhauser Ring), Bürgerpark Mülheim, Schützenhofstraße, Dünnwalder Straße, Keupstraße, Mülheim Wiener Platz, Elisabeth-Breuer-Straße und Bf Mülheim werden nicht angefahren. Linie 159 und 171 (ca. 13:45 - 1 8:00 Uhr) Die Haltestellen Gauweg, Gronauer Straße, Mülheimer Ring, Montanusstraße, Mülheim Wiener Platz, Elisabeth-Breuer-Straße, Graf-Adolf-Straße, Kieler Straße, Buchforst S-Bahn, Waldecker Straße (Ersatz hinter der Kreuzung) werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Gauweg, Gronauer Straße, Mülheimer Ring, Montanusstraße, Mülheim Wiener Platz, Elisabeth-Breuer-Straße, Graf-Adolf-Straße, Kieler Straße, Buchforst S-Bahn, Waldecker Straße (Ersatz hinter der Kreuzung) werden nicht angefahren. Linie 155 (ca. 13:45 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Danzierstraße, Mülheim Wiener Platz und Keupstraße werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren.

Die Haltestellen Danzierstraße, Mülheim Wiener Platz und Keupstraße werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren. Linie 153 (ca. 13:45 - 18:00 Uhr) Die Haltestellen Von-Lohe-Straße, Dünnwalder Straße, Keupstraße, Mülheim Wiener Platz, Elisabeth-Breuer-Straße, Bf Mülheim werden nicht angefahren. Kalk/Humboldt-Gremberg Linie 153 (ca. 13:15 - 17:00 Uhr) Die Haltestellen Deutz Technische Hochschule, Betzdorfer Str., Deutzer Ring, Feldbergstr., Weilburger Str., Esserstr. werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren.

Die Haltestellen Deutz Technische Hochschule, Betzdorfer Str., Deutzer Ring, Feldbergstr., Weilburger Str., Esserstr. werden für die Dauer des Umzuges nicht angefahren. Linie 159 (ca. 13:15 - 17:00 Uhr) Die Haltestellen Gießener Straße, Trimbornstraße, Deutzer Ring, Walter-Pauli-Ring, Kalk Post und Kalk Kapelle werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Gießener Straße, Trimbornstraße, Deutzer Ring, Walter-Pauli-Ring, Kalk Post und Kalk Kapelle werden nicht angefahren. Linie 193 (ca. 13:15 - 17:00 Uhr) Für die Dauer des Umzuges wird der Betrieb der Linie 193 eingestellt.

