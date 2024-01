Motto, Route und Termin Das müssen Sie zum Geisterzug in Köln wissen

Das diesjährige Motto des Geisterzuges lautet „Mer klävve am Lävve – Jeister trecke för hück un murje“. Übersetzt bedeutet das für Nicht-Kölner so viel wie „Wir kleben am Leben – Geister für Heute und Morgen“. Der Verein Ähzebär e.V. veranstaltet diesen besonderen Karnevalszug schon seit über 30 Jahren. Auf seiner Homepage schreibt der Verein, dass die „Welt in Aufruhr sei“. „Es fließen viel zu viel Gelder in die Vernichtung von Menschen, Tieren, Pflanzen, den Lebensgrundlagen auf diesem Planeten. Aber alle warten nur darauf, dass die anderen zuerst was tun. Und wenn mal was Positives umgesetzt wird, dann meist nur gegen große Widerstände und halbherzig.“ Daher rufe man zu der Demonstration auf, gemeinsam mit „Vertretern möglichst vieler hier lebenden Gruppen egal welcher Religion, Ethnie oder anderer Andersartigkeit“.