Fastelovend 11 Kölner Kneipen, in denen Karneval gefeiert wird

In weniger als zwei Wochen wird Köln wieder zu einer großen Feiermeile. An Karneval zieht es die Jecken dort auf die Straßen, aber auch in die Kneipen und Brauhäuser, um zu feiern. Viele Kneipen bieten dabei ein besonderes Programm, andere begrenzen den Zugang zu Eintrittskarten oder -bändchen, die schon im Vorfeld verkauft werden. Da wie jedes Jahr ein großer Ansturm zu erwarten ist, lohnt es sich auf jeden Fall, vorher nachzufragen, wie der Eintritt geregelt wird. Außerdem empfiehlt es sich generell, früh dran zu sein. Wer etwa an Weiberfastnacht erst um kurz vor elf Uhr auf die Suche nach einem Kneipenplatz geht, der bleibt vermutlich auf der Straße stehen – wobei an den jecken Tagen auch dort einiges los sein wird. Wen es trotzdem eher in ein Lokal zieht, findet hier womöglich noch ein Plätzchen.