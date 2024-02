Karneval 2024 Wo kann in Köln an Weiberfastnacht, Rosenmontag und Co. gefeiert werden?

Neben den Veedelszügen, dem großen Umzug am Rosenmontag und den vielen Sitzungen, die an den jecken Tagen die Stadt in Feierlaune halten, wird auch in den Clubs und Bars ordentlich getanzt, getrunken – und gebützt. Wo an Weiberfastnacht, Rosenmontag und Co. die Partys steigen, haben wir für euch gesammelt.