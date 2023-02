Karneval in NRW Weiberfastnacht in Köln – die schönsten Kostüme

Weiberfastnacht in Köln - der Startschuss für den Straßenkarneval hat in diesem Jahr wieder unzählige Jecken in die Stadt gelockt. Neben Bützje und Kamelle gehören aufwendige und phantasievolle Kostüme selbstverständlich dazu.

Eine Sonne, die sich genervt von Atomkraft zeigt. Viele Kostüme nehmen tagesaktuelle gesellschaftliche und politischeThemen aufs Korn - mit einem Augenzwinkern.