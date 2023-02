Karneval 2023 Wo führt der Rosenmontagszug in Köln lang?

Der Kölner Karneval feiert in diesem Jahr sein 200. Jubiläum. Zu diesem Anlass überquert der Rosenmontagszug erstmals den Rhein. Unter dem Motto „200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer” zieht er am 20. Februar ab 10 Uhr durch die Straßen. Laut dem „Festkomitee Kölner Karneval von 1823“ behält der in diesem Jahr rechtsrheinisch startende Zug auf der linken Rheinseite rund 85 Prozent seiner altbekannten Strecke. Ziel ist diesmal der Chlodwigplatz, der sonst als Startpunkt für den Zug dient. Welche Route der Zug auf diesem Weg nimmt, lesen Sie hier.