Karneval 2023 Das muss man zum Karneval in Köln wissen

Die Kölner Jecken starten in die heiße Phase der Karnevalssession unter dem Motto „200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer“. Dem 1823 gegründeten Festkomitee, so etwas wie die „oberste Karnevalsbehörde“ in der Domstadt, gehören den Angaben zufolge mittlerweile 140 Karnevalsgesellschaften an. Was zum Jubiläum ansteht.