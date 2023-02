Motto, Route und Termin Das müssen Sie zum Geisterzug in Köln wissen

Auf ihrer Homepage schreiben die Veranstalter: “Der Zug soll sowohl karnevalistisch als auch politisch sein“ - Zuschauende sind geduldet, Mitlaufende erwünscht. Genauso wie eine Kostümierung: „Dies ist eine politische Veranstaltung während des Karnevals. Also bitte macht wenigstens eine rote Nase dran!“ Der Geisterzug möchte der sauberste Zug sein. Jede Form von Wurfmaterial, Reklame und ähnlichem ist untersagt. Also keine Kamelle, keine Strüßje, kein Konfetti. Leere Flaschen und Dosen sollen eingesammelt und wieder mitgenommen werden. Dazu stehen auch „Flaschengeister“ am Wegesrand, die mit darauf achten, dass diese Regel eingehalten wird. Da der Zug in der Dunkelheit stattfindet, werden auch Fackeln und Feuer eingesetzt. “Jedes offene Feuer muss sofort gelöscht werden können. Bringt ihr Pechfackeln oder ähnliches mit? Dann am besten auch einen Eimer Sand, Wasser, eine Löschdecke oder ähnliches“, so ist es auf der Homepage zu lesen. Und zuletzt: Achtsam sein! “Passt auch auf eure Mitgeister auf!“