Karneval 2023 in Köln Diese Corona-Regeln gelten an den jecken Tagen

Köln · In den vergangenen zwei Jahren fand der Karneval in Köln gar nicht oder unter sehr bestimmten und teils strengen Auflagen statt. Es scheint, als kehre im Jubiläumsjahr 2023 ein wenig die Normalität zurück. Welche Corona-Regeln es an den Karnevalstagen zu beachten gilt.

18.02.2023, 21:31 Uhr

Jecke feiern mit Maske im Straßenkarneval. Foto: dpa/Federico Gambarini

Ab dem 1. Februar werden in Nordrhein-Westfalen einige bisher bestehende Corona-Regeln aufgehoben. Die Isolationspflicht für Infizierte fällt ebenso weg wie die Pflicht, im öffentlichen Nahverkehr eine Maske zu tragen. Die verbliebenen Schutzmaßnahmen konzentrieren sich auf Einrichtungen für vulnerable Personen. Die Stadt Köln hat bislang keine speziellen Auflagen zum Umgang mit dem Corona-Virus veröffentlicht, es gelten die allgemein bekannten Vorsichts- und Präventivmaßnahmen. Das muss man zum Karneval in Köln wissen Karneval 2023 Das muss man zum Karneval in Köln wissen Der Leiter des Kölner Gesundheitsamtes, Dr. Johannes Nießen, dazu: „Aus pandemischer Sicht können wir uns auf einen entspannten Straßenkarneval freuen, der erstmals seit zwei Jahren ganz ohne Einschränkungen stattfinden kann. Nach wie vor sind jedoch Selbstverantwortung und Rücksichtnahme geboten: Wer gefeiert und danach Kontakt mit vulnerablen Personen hat, geht mit Test, Maske und Abstandhalten auf Nummer sicher.“ Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat an Veranstalter von Karnevalssitzungen appelliert, Tests für ihre Gäste anzubieten. „Im vierten Karneval mit Corona sollten die Menschen das Risiko mittlerweile kennen“, erklärte der SPD-Politiker. In Richtung der Veranstalter formulierte Lauterbach den Wunsch nach Test-Angeboten, „sodass alle Menschen getestet in die Veranstaltung gehen“ könnten. „Das ließe sich über mobile Testeinheiten leicht bewerkstelligen. Für die Veranstalter ist das erschwinglich und schafft deutlich mehr Sicherheit“, sagte Lauterbach.

(toc)