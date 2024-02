Fotos vom Kölner Karneval 2024 So wird heute im Zülpicher Viertel in Köln gefeiert

Am Weiberfastnachtsmorgen 2024 in Köln füllt sich die Zülpicher Straße als Partymeile schnell. Auch die Polizei ist dort sehr präsent. Über 1500 Polizisten, 200 Ordnungsamt-Mitarbeiter und mehr als 1000 private Sicherheitskräfte sind in ganz Köln im Einsatz.