Partys, Sperrungen und Motto Was Sie zum Start der Karnevalssession in Köln wissen müssen

„Wat e Theater – wat e Jeckespill“: So lautet das Motto der Kölner Karnevalssession 2024. Übersetzt ins Hochdeutsche bedeutet das so viel wie: Was für ein Theater, was für ein Jeckenspiel. Das Festkomitee Kölner Karneval schreibt auf seiner Website: „Das Motto steht für den Stoßseufzer der kölschen Jecken, die mit Fassungslosigkeit auf das Weltgeschehen blicken: Die Pandemie, Kriege und Naturkatastrophen haben die gesamte Welt in den letzten Jahren in Atem gehalten und ordentlich auf das Gemüt gedrückt.“ „Ob auf der großen Weltbühne oder in der aufgeheizten Stimmung von Social Media: Ein bisschen mehr kölsche Gelassenheit würde den Menschen guttun“, erklärt Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval.