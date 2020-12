Karneval in Zeiten von Corona : Die Stunksitzung in Köln ist abgesagt

Die Stunksitzung in Köln ist abgesagt

Karneval in Zeiten von Corona

Die alternative Karnevalsveranstaltung in Köln ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden: Die Stunksitzung 2021 fällt aus. Ob es eine Fernsehübertragung geben wird, ist unklar.

In Köln wird es keine Live-Veranstaltung der Stunksitzung in der kommenden Karnevalssession geben. Das teilten die Veranstalter am Montagmorgen mit.