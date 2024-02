Tulpensonntag in "Pochz om Rhing" So schön war der Zug in Köln-Porz

Wer sich vor dem Treiben noch stärken will, kann die Backstuben oder die Eisdiele im Veedel genießen. So empfiehlt sich das "Power Frühstück" in der Eisdiele "La Perla" oder ein Frühstück bei dem Bäcker "Hardt". Wegen der großen Auswahl an Backwerk ist die Backstube "Bakery and Friends" bei den Porzern ebenfalls beliebt.